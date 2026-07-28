A carta de Mbappé aos torcedores da França após fracasso na Copa

O atacante Kylian Mbappé publicou uma longa carta aos torcedores da Seleção Francesa agradecendo o apoio durante a Copa do Mundo de 2026 e confessando sua frustração pela perda do título. A publicação foi feita na última segunda-feira, 27, e ainda contém agradecimentos ao antigo técnico dos Bleus, Didier Deschamps, e uma promessa para o futuro: “nossa caminhada juntos está longe de terminar”.

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“Dói, e vai doer por um tempo. Não vou fingir o contrário. Tenho orgulho de ter conquistado a Chuteira de Ouro, mas ela teria significado muito mais ao lado da Copa do Mundo. Talvez devêssemos ter dado a vocês um final melhor”, disse o astro do Real Madrid. “Muitos de vocês ficaram acordados até tarde, alguns atravessaram a madrugada, para nos assistir jogar do outro lado do oceano. (…) E vocês nunca deixaram de acreditar em nós. Nem nos momentos mais difíceis. Nem mesmo quando menos merecíamos”, completou.

Em relação a Deschamps, Mbappé afirmou já ter dito a ele “tudo o que precisava dizer”, agradecendo ao técnico e sua comissão pelo trabalho, assim como “todos que trabalham nos bastidores, que ninguém vê e sem os quais nada disso teria sido possível”.

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