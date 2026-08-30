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Esporte

A carreira musical de Memphis Depay, agora em choque com o Corinthians

Atacante holandês investe no rap há mais de uma década

Por Giovanna Fraguito 30 ago 2026, 12h00
Memphis Depay, jogador do Corinthians
Memphis Depay, jogador do Corinthians (Kaio Lakaio/VEJA)
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Memphis Depay, 32, voltou a transformar os bastidores do Corinthians em assunto fora de campo. No videoclipe de Don’t Panic, o atacante holandês faz referências a conflitos com dirigentes e encerra o vídeo observando uma representação do Parque São Jorge em chamas. A repercussão levou o clube a aplicar uma multa de 400 mil reais, valor que equivale a 20% do salário do jogador. Memphis afirmou depois que o material havia sido produzido meses antes e que a cena era uma expressão artística, sem incentivo à violência.

A música, porém, acompanha o jogador desde muito antes da chegada ao Brasil. Ainda nos tempos de PSV, na Holanda, Memphis já se dedicava ao rap e, a partir de 2017, passou a lançar faixas com mais frequência. Em 2020, apresentou o EP Heavy Stepper, que inclui 2 Corinthians 5:7, título inspirado em um versículo bíblico e que, anos depois, ganharia uma associação curiosa com o clube paulista.

No Corinthians desde 2024, Memphis também se aproximou da cena brasileira. Em 2025, lançou com MC Hariel o EP Falando com as Favelas, gravado entre São Paulo e Gana, e participou de Peita do Coringão, com MC Marks, faixa com referências diretas ao clube e à torcida.

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