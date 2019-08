A caminho do Al-Hilal, corintiano Gabriel afirma: “Falta assinar”

O volante Gabriel, escalado como titular contra o Fluminense, está a caminho do Al-Hilal. Após a classificação às semifinais da Copa Sul-Americana, alcançada na noite de quinta-feira, o jogador evitou confirmar que a transferência já está acertada, mas falou em tom de despedida do Corinthians.

“Agora, é tomar a melhor decisão, mas eu agradeço de coração ao Corinthians por tudo que fez por mim e tenho certeza que, se eu sair nesse momento, não vai ser uma porta fechada e sim uma saída pela porta da frente, de poder retomar aqui e seguir minha vida mais adiante”, afirmou, ainda no Maracanã.

O Corinthians recebeu uma proposta de 6 milhões de euros (25,3 milhões de reais) do Al-Hilal pelo jogador e fechou a venda com time da Arábia Saudita. Como tem 50% dos direitos do atleta, o time alvinegro ganhará cerca de 12,7 milhões de reais pela negociação.

“Falta realmente assinar. Tudo aconteceu de uma maneira muito rápida hoje e, por estar concentrado na partida, não consegui parar para pensar nisso ainda. Agora, que acabou o jogo, vou me reunir com meus empresários, com o Corinthians e com a família para tomar uma decisão”, disse Gabriel, cauteloso.

Desta forma, o volante deixa o clube depois de dois anos e meio. Ele chegou ao Corinthians em 2017, depois de não ter o seu contrato renovado com o Palmeiras. Para contar com o meio-campista, o time alvinegro pagou R$ 7 milhões por 50% dos direitos econômicos.

“Vamos analisar para ver a parte financeira. Talvez, é a independência minha e da minha família. No dia de hoje, a gente tem que pensar nisso também. Então, o Corinthians é minha casa, fez parte da minha infância e pude vestir a camisa do clube”, declarou Gabriel.