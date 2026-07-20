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Esporte

A bronca de Otamendi, da Argentina, em Rodri, da Espanha, após a final da Copa do Mundo

Inconformado com as entrevistas dadas pelos espanhóis nos dias anteriores à partida criticando a arbitragem, o zagueiro esbravejou contra o meia

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 11h22
Jogadores de futebol em campo verde. Dois atletas argentinos, com camisas listradas azuis e brancas, conversam com três jogadores espanhóis, que vestem camisas vermelhas e uma rosa, e shorts azuis. Um argentino e um espanhol se abraçam.
Otamendi e Molina, da Argentina, confrontam Rodri, da Espanha -  (Martin Rickett/Getty Images)
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Após o apito final da decisão da Copa do Mundo de 2026, na qual a Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 no MetLife Stadium, em Nova York, o zagueiro argentino Otamendi, hoje no River Plate, foi tirar satisfações com o meio-campista espanhol Rodri, que atua no Manchester City.

Inconformado com as entrevistas dadas pelos jogadores espanhóis nos dias anteriores à final criticando a arbitragem do torneio, Otamendi esbravejou contra Rodri no gramado: “Comece a falar menos, idiota. Vocês ficaram chorando a semana toda. Você e o Laporte, os dois. Isso não se faz. Vocês ficaram reclamando dos árbitros, amigo.”

Rodri, surpreso com a abordagem, questionou o que havia falado, mas Otamendi completou afirmando que eles não deveriam falar antes do jogo.

Contexto da discussão

Nos dias anteriores à final, tanto Rodri quanto o zagueiro Laporte haviam dado declarações à imprensa espanhola criticando a permissividade da arbitragem do torneio em relação a faltas da seleção argentina. A postura dos jogadores espanhóis foi vista pelo elenco argentino como uma tentativa de pressionar os árbitros antes do duelo decisivo.

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