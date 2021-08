A bela história do Brasil nos 400 com barreiras

O Brasil tem história na prova dos 400 metros com barreiras, que Alison dos Santos, o Piu, disputará logo mais, 00h20 de segunda para terça-feira. Em 1936, nos Jogos de Berlim, Sylvio de Magalhães Padilha chegou à final, em disputa vencida pelo americano Glenn Hardin, que atravessou a pista em 52s.4. A título de comparação: o recorde mundial do norueguês Karsten Warholm é de 46s70. Nunca um brasileiro tinha chegado entre os oito primeiros no atletismo. Padilha viria a ser presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Outros dois brasileiros estiveram em final olímpica da modalidade: Eronildes Araújo, oitavo lugar em 1996 e quinto em 2000, e Everson Teixeira, sétimo em 1996.