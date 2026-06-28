A balada de Neymar em meio ao início da fase decisiva da Copa

Neymar Jr. e Matheus Cunha aproveitaram a folga na última quinta-feira, 25, em uma balada de Nova York. Os registros foram publicados pelo DJ Dabittan nas redes sociais.

Enquanto o camisa 10 é reserva e jogou apenas 14 minutos na Copa do Mundo de 2026, Cunha é um dos artilheiros da seleção com três gols. O Brasil enfrenta o Japão pela 16 avos de final nessa segunda-feira, 29, às 14h.

Neymar viralizou nas redes por aparecer sem a aliança nas fotos. A esposa Bruna Biancardi, que também está nos Estados Unidos, anunciou a gravidez da terceira da filha deles.