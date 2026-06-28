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Esporte

A balada de Neymar em meio ao início da fase decisiva da Copa

Seleção brasileira enfrenta o Japão nessa segunda-feira, 29, às 14h

Por Ígor Resende 28 jun 2026, 11h43
Neymar, de barba e cabelo curto, veste camisa azul da seleção brasileira, olhando para a esquerda. Ao lado, um homem mais velho de boné amarelo e camisa verde da seleção, segura um objeto preto. Outros jogadores de camisa azul estão ao redor, em um campo de treino
Neymar jogou 14 minutos na Copa de 2026 (Tom Weller/Getty Images)
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Neymar Jr. e Matheus Cunha aproveitaram a folga na última quinta-feira, 25, em uma balada de Nova York. Os registros foram publicados pelo DJ Dabittan nas redes sociais.

Enquanto o camisa 10 é reserva e jogou apenas 14 minutos na Copa do Mundo de 2026, Cunha é um dos artilheiros da seleção com três gols. O Brasil enfrenta o Japão pela 16 avos de final nessa segunda-feira, 29, às 14h.

Neymar viralizou nas redes por aparecer sem a aliança nas fotos. A esposa Bruna Biancardi, que também está nos Estados Unidos, anunciou a gravidez da terceira da filha deles.

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