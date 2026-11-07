A avaliação de Gabriel Bortoleto após batida na classificação do GP de São Paulo

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Gabriel Bortoleto bateu no muro durante a classificação do GP de São Paulo, terminando em último lugar no Q1. Apesar do incidente, o piloto largará em 19º devido a punições de outros competidores. Ele explicou a batida, atribuindo-a às condições molhadas da pista. Acompanhe a corrida amanhã!

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Gabriel Bortoleto bateu a classificação do GP de São Paulo neste sábado, 7. Após terminar entre os dez melhores nos treinos livres, o piloto da Audi terminou em último lugar na classificação ao bater no muro no Q1. Apesar do resultado da qualificação, o brasileiro largará em 19º, pois Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sergio Pérez largam do fim do grid por conta de punições.

O GP de São Paulo será realizado no domingo, 8, às 14h (horário de Brasília).

Em entrevista pós-classificação, Bortoleto detalhou a batida: “Eu tentei dar uma distância do Ollie [Bearman] porque eu tava chegando nele, e acabei travando a roda dianteira, e não consegui parar a tempo antes de bater no muro. Não foi um toque forte, mas acabou deslocando a asa, e a gente não podia continuar daquele jeito. Eles tentaram trocar, mas não deu tempo.”

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“No começo da classificação estava muito molhado. Saindo da curva 4 e 5, não dava para ir embaixo. A curva em que bati tava muito fácil de travar a roda e ir para o muro.”

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Apesar da descrição das condições, o piloto da Audi considerou o momento como certo para iniciar a classificação, depois de um atraso de quase 1h30 por conta da chuva.