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Esporte

A avaliação de Gabriel Bortoleto após batida na classificação do GP de São Paulo

Brasileiro fez bons treinos livres, porém, teve dificuldade sob chuva e bateu no Q1

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 18h07
Carro de corrida verde-escuro com detalhes dourados e logotipos de patrocinadores, como Revolut e Castrol, em pista molhada. O piloto, com capacete branco e verde, está dentro do cockpit.
Gabriel Bortoleto, da Audi, na classificação do GP de São Paulo (Alex Bierens de Haan/Getty Images)
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Gabriel Bortoleto bateu a classificação do GP de São Paulo neste sábado, 7. Após terminar entre os dez melhores nos treinos livres, o piloto da Audi terminou em último lugar na classificação ao bater no muro no Q1. Apesar do resultado da qualificação, o brasileiro largará em 19º, pois Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sergio Pérez largam do fim do grid por conta de punições.

O GP de São Paulo será realizado no domingo, 8, às 14h (horário de Brasília).

Em entrevista pós-classificação, Bortoleto detalhou a batida: “Eu tentei dar uma distância do Ollie [Bearman] porque eu tava chegando nele, e acabei travando a roda dianteira, e não consegui parar a tempo antes de bater no muro. Não foi um toque forte, mas acabou deslocando a asa, e a gente não podia continuar daquele jeito. Eles tentaram trocar, mas não deu tempo.”

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“No começo da classificação estava muito molhado. Saindo da curva 4 e 5, não dava para ir embaixo. A curva em que bati tava muito fácil de travar a roda e ir para o muro.”

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Apesar da descrição das condições, o piloto da Audi considerou o momento como certo para iniciar a classificação, depois de um atraso de quase 1h30 por conta da chuva.

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