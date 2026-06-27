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Esporte

A arrogância do craque japonês sobre a seleção brasileira

Saiba o que o atacante Kento Shiogai, do Wolfsburg da Alemanha, disse de Neymar e companhia

Por da redação 27 jun 2026, 14h23 | Atualizado em 27 jun 2026, 19h23
Jovem jogador de futebol japonês, com cabelo escuro e mechas claras, vestindo uma camisa azul da seleção do Japão com listras brancas nos ombros e gola vermelha, segurando a gola com as duas mãos, em fundo preto
O atacante Kento Shiogai, camisa 26 da seleção japonesa: opinião firme sobre a canarinho (Ezra Shaw - FIFA/FIFA/Getty Images)
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O centro de treinamento do Japão, em Nashville, no estado do Tennessee, ferve de expectativa com a partida diante do Brasil, na segunda-feira, 29, em Houston. Cercado por um grupo de jornalistas, e instado a dizer o que o preocupa, o atacante reserva Kento Shiogai, do Wolfsburg, da primeira divisão da Alemanha, foi um tanto arrogante – ou muito ingênuo.

Na lata: “Neymar”. E, sem seguida, sincero, admitiu dúvida sobre o atual momento do Brasil, afirmando ter uma percepção mais forte de outras seleções: “Antigamente era forte, mas e agora? Tenho a imagem de que a França é forte. A Argentina também. Sobre o Brasil, não tenho ouvido muito ultimamente.”

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Um jornalista quis puxar um pouco mais do assunto Neymar. Shiogai seguiu: “Não é mais o Neymar de antigamente.” Na conclusão do bate-papo, de modo a não permitir confusão inútil, em guerra de palavras, o jogador deu uma corrigida na prosa: “O Brasil continua sendo forte. Se conseguirmos vencer, vamos ganhar ainda mais embalo.”

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