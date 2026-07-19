A aposta milionária de Drake para ganhador da final da Copa do Mundo

O cantor Drake compartilhou em suas redes sociais neste domingo, 19, que apostou na vitória da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026. No registro, o artista publicou o comprovante para a aposta de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,6 milhões).

“Qual é aquele ditado mesmo??? Melhor sorte da próxima vez…diga menos”, escreveu.

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Segundo Drake, o resultado da partida será de 2×1 para a seleção argentina e, se ele acertar o resultado, o rapper pode desembolsar a quantia de U$S 5,1 milhões (mais de R$ 26 milhões).

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O artista já tem um histórico de apostas e gerou preocupação em alguns fãs pela sua fama de “pé-frio”. Recentemente, Drake apostou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) na vitória de Conor McGregor na luta de UFC contra sobre Max Holloway, mas o preferido do cantor perdeu.

Além disso, na Copa de 2022, Drake também fez uma aposta milionária na final para a vitória da Argentina e, se a seleção tivesse ganhado no tempo regulamentar da partida, ele levaria US$ 2,75 milhões. Porém, a equipe foi vencedora nos pênaltis.

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Durante a Copa atual, ele também já apostou US$ 1 milhão na vitória do Marrocos sobre o Canadá, o que lhe rendeu cerca de US$ 5 milhões.