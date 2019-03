A 500 dias dos Jogos, Tóquio-2020 lança pictogramas das modalidades

Faltando 500 dias para o início dos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, a organização do evento lançou nesta terça-feira, 12 (noite de segunda no Brasil), os pictogramas que vão representar as modalidades em disputa na Olimpíada, que acontece entre 24 de agosto e 9 de setembro do próximo ano.

Em cerimônia realizada na capital japonesa, o Comitê Organizador dos Jogos divulgou um vídeo curto em que revela 50 pictogramas de todas as modalidades do programa olímpico de Tóquio-2020, incluindo as novidades, como surfe, escalada, skate (que possui duas disputas), basquete 3 por 3 e beisebol/softbol.

Os pictogramas, que serão referência visual de cada modalidade durante as competições, tem formato quadrangular e apresentam desenhos simples e simbólicos dos esportes, oscilando entre as cores azul-marinho e branca. Eles são obra do designer Masaaki Hiromura, que tentou expressar “a beleza dinâmica dos atletas”, respeitando “o legado dos pioneiros” de 1964 — ano da primeira Olimpíada na capital do Japão —, disse a organização dos Jogos em comunicado.

O lançamento dos símbolos, que contou com a presença de crianças, marca o início da contagem regressiva para Tóquio-2020. Os pictogramas olímpicos, que foram usados pela primeira vez no evento realizado na capital japonesa há 55 anos, surgiram como uma necessidade para a comunicação visual de um grupo crescente de atletas e espectadores estrangeiros em um país com um idioma complicado e onde a língua inglesa continua sendo pouco falada por grande parte da população.