A 10 dias do início dos Jogos, Vila Olímpica de Tóquio é aberta sem alarde

A Vila dos Atletas dos Jogos Olímpicos de Tóquio foi inaugurada na terça-feira, 113, a dez dias da abertura do maior evento esportivo do planeta. No entanto, ao contrário do que costume ocorrer, não houve cerimônia oficial, nem grandes festividades, em razão das preocupações relacionadas à pandemia do novo coronavírus. Os Jogos não terão presença de público na capital japonesa e serão abertos no Estádio Nacional de Tóquio no próximo dia 23.

Com 44 hectares, a Vila está localizada no distrito de Harumi, em Tóquio, e conta, além dos dormitórios, com refeitórios, academia e centro de controle antidoping. Um grande número de carros da polícia acompanhou a chegada dos primeiros ônibus, enquanto a imprensa foi obrigada a permanecer do lado de fora. Segundo a agência Kyodo News, bandeiras nacionais puderam ser vistas penduradas nas varandas de alguns dos 21 prédios residenciais do complexo.

Os primeiros atletas brasileiros chegarão ao local a partir da próxima quinta-feira, 15. Por enquanto, apenas o chefe de missão do Time Brasil e vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Antônio La Porta, já está no local.

Apesar de todos os percalços, que começaram com o adiamento em um dos jogos, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que Tóquio é a cidade-sede olímpica “mais bem preparada” de todos os tempos.

“Estamos em um barco e remando juntos com força total na mesma direção”, disse o dirigente alemão ao se encontrar com Seiko Hashimoto, chefe do comitê organizador, pela primeira vez em pessoa desde sua chegada a Tóquio na última quinta-feira, 8 “Nosso objetivo comum é organizar Jogos seguros e protegidos para todos.”

De acordo com as regras do COI, que reduziu o número de hóspedes da Vila nesta edição pandêmica para cerca de 18.000 pessoas, os atletas olímpicos precisam limitar suas estadias ao mínimo, sendo obrigados a realizar o check-in cinco dias antes de competir e o check-out até dois dias depois de finalizar as respectivas participações. Todos realizarão testes diários de Covid-19 e serão obrigados a utilizar máscaras nas áreas comuns.

A capital japonesa entrou em novo estado de emergência na última segunda-feira 12, com o objetivo de conter a onda de infecções impulsionada pela variante Delta do vírus. A medida que restringe a movimentação de pessoas, com o fechamento mais cedo de restaurantes e proibição de vendas de bebidas alcoólicas, está programado para durar até 22 de agosto, um dia antes da abertura.

Dois membros da equipe de Uganda, um atleta sérvio e um membro da delegação israelense já testaram positivo para Covid-19 em solo asiático, gerando preocupação sobre os controles de fronteira do Japão. A clínica da Vila Olímpica funciona 24 horas por dia. Dependendo do grau dos sintomas, os atletas infectadas serão hospitalizadas ou enviadas para quarentena em um hotel designado.

Assim como os jornalistas presentes, os atletas e membros da comissão técnica só podem ir da Vila para locais previamente definidos, como seus respectivos ginásios e locais de treinamento, e são proibidos de sair para visitar pontos turísticos, restaurantes e bares. Todos são aconselhados a manter o distanciamento, inclusive no refeitório principal, que fornecerá até 45.000 refeições por dia, variando da culinária japonesa, ocidental e asiática, vegetariana e sem glúten.