Kevin Durant recebe multa da NBA após xingar torcedor

Kevin Durant, do Golden State Warriors, recebeu uma multa de 25.000 dólares (cerca de 94.000 reais) da NBA. Ele havia xingado um torcedor que estava na primeira fileira durante uma paralisação a um minuto do final do primeiro quarto no revés para o Dallas Mavervicks, no último dia 17. Anteriormente, Josh Richardson, do Miami Heat foi punido da mesma forma, por atirar um tênis na torcida.

Atual bicampeão da NBA, os Warriors vivem uma fase ruim no torneio desta temporada. O time vem de três derrotas seguidas, algo pouco habitual, e não conta com um dos craques, Stephen Curry, que está machucado. Na semana passada, dois craques do time, Kevin Durant e Draymont, discutiram publicamente.

Em busca da reação, o Golden State vai jogar contra o Oklahoma City Thunder na madrugada desta quinta-feira a 01h30 (horário de Brasília). Os Warriors ocupam a quinta colocação da Conferência Oeste. Em 18 jogos na NBA, foram 12 vitórias e seis derrotas. O líder é o Portland Trail Blazzers, que soma 11 triunfos e cinco derrotas.