Colocar na mesma frase “Brasil” e “país do futebol” pode soar quase como um pleonasmo. Único país na história da Copa do Mundo da Fifa a alcançar o título de pentacampeão, a paixão do público brasileiro pelo esporte não é de hoje e, muito provavelmente, não vai sumir tão cedo. Um novo estudo realizado pela plataforma de hospedagens Booking.com identificou que 70% dos brasileiros (ou seja, 7 em cada 10) sairiam de viagem especificamente para assistir a uma partida de futebol ao vivo. Entre eles, quase metade (47%) afirmou ainda que poderia viajar tanto por dentro do Brasil quanto para o exterior se o intuito fosse acompanhar o esporte de perto.

Os dados revelam que, não por acaso, o futebol lidera entre as modalidades favoritas dos brasileiros. 88% dos viajantes declararam que são fãs do esporte. De acordo com informações do Booking, a força da modalidade como motor do turismo aparece também em outros dados do levantamento, como intenção de viagens recentes, prioridades e comportamento de compras.

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Quase 80% dos brasileiros responderam ainda que provavelmente irão viajar para outra cidade ou até país para assistir a algum grande evento esportivo. Ao considerar dados diferentes de acordo com as gerações, os Millennials estão ainda mais dispostos a realizar essas viagens, com 84% de interessados.

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O estudo mostrou ainda que, caso o time ou jogador favorito estivesse participando de um grande torneio internacional, 51% dos entrevistados afirmam que tentariam assistir ao maior número possível de partidas presencialmente – um número que sobe para 58% se considerarmos apenas Millennials, mesmo que isso exigisse deslocamentos entre diferentes cidades. Outros 28% prefeririam focar apenas nos jogos decisivos, e há aumento percentual quando apenas pessoas da Geração X (45-54 anos) são consideradas, com o dado chegando a 34%.

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“O interesse por viagens motivadas por experiências esportivas reforça um turismo cada vez mais conectado a paixões pessoais e grandes eventos ao vivo”, comenta Nelson Benavides, Gerente Regional da Booking.com no Brasil.