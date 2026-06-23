Qual a posição de Mbappé no top 10 de média de gols em Copas
Francês segue em busca de Messi na artilharia; ambos marcaram dois gols nessa segunda
Kylian Mbappé chegou aos 16 gols em 16 jogos na Copa do Mundo nessa segunda-feira, 22. Marcou dois na vitória por 3 a 0 da França sobre o Iraque, pela segunda rodada da fase de grupos.
Campeão em 2018 e vice em 2022, o francês passou Ronaldo Fenômeno, igualou o alemão Miroslav Klose e está a dois de Lionel Messi – que chegou a 18.
A média de Mbappé, no entanto, é melhor que de todos eles. O craque fica atrás apenas do conterrâneo Just Fontaine (13 gols em uma única edição), do alemão Gerd Müller e do húngaro Sándor Kocsis (11 gols em uma única edição).
|Jogador
|Gols
|Jogos
|Média
|Lionel Messi
|18
|28
|0,64
|Kylian Mbappé
|16
|16
|1,00
|Miroslav Klose
|16
|24
|0,67
|Ronaldo
|15
|19
|0,79
|Gerd Müller
|14
|13
|1,08
|Just Fontaine
|13
|6
|2,17
|Pelé
|12
|14
|0,86
|Sándor Kocsis
|11
|5
|2,20
|Jürgen Klinsmann
|11
|17
|0,65
|Helmut Rahn
|10
|10
|1,00
EM UM SÓ LUGAR