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Esporte

Qual a posição de Mbappé no top 10 de média de gols em Copas

Francês segue em busca de Messi na artilharia; ambos marcaram dois gols nessa segunda

Por Ígor Resende 23 jun 2026, 09h05 | Atualizado em 23 jun 2026, 09h56
Jogadores de futebol com uniformes azuis comemoram um gol em campo verde, com a torcida ao fundo
Uma turma artilheira: o espetáculo da França na Copa de 2026 (Shaun Botterill - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Qual a posição de Mbappé no top 10 de média de gols em Copas Priorize VEJA no Google

Kylian Mbappé chegou aos 16 gols em 16 jogos na Copa do Mundo nessa segunda-feira, 22. Marcou dois na vitória por 3 a 0 da França sobre o Iraque, pela segunda rodada da fase de grupos.

Campeão em 2018 e vice em 2022, o francês passou Ronaldo Fenômeno, igualou o alemão Miroslav Klose e está a dois de Lionel Messi – que chegou a 18.

A média de Mbappé, no entanto, é melhor que de todos eles. O craque fica atrás apenas do conterrâneo Just Fontaine (13 gols em uma única edição), do alemão Gerd Müller e do húngaro Sándor Kocsis (11 gols em uma única edição).

Siga
Jogador Gols Jogos Média
Lionel Messi 18 28 0,64
Kylian Mbappé 16 16 1,00
Miroslav Klose 16 24 0,67
Ronaldo 15 19 0,79
Gerd Müller 14 13 1,08
Just Fontaine 13 6 2,17
Pelé 12 14 0,86
Sándor Kocsis 11 5 2,20
Jürgen Klinsmann 11 17 0,65
Helmut Rahn 10 10 1,00
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Kylian Mbappé
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