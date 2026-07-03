120 novas figurinhas: Panini atualiza álbum da Copa com 5 brasileiros
Empresa divulgou Kit de Atualização com jogadores que eram dúvida antes do Mundial
A Panini anunciou na manhã desta sexta-feira, 3, que o álbum da Copa do Mundo de 2026 foi atualizado com 120 novas figurinhas – incluindo cinco jogadores da seleção brasileira: Neymar, Alex Sandro, Weverton, Igor Thiago e Endrick. Já o volante Ederson, convocado no lugar do lateral Wesley, ficou de fora.
“Considerando o limite do prazo editorial para o fechamento dos elencos em meados de janeiro, mudanças nas seleções presentes no álbum não seriam possíveis, sejam elas por lesões ou escolha dos treinadores nas convocações”, explicou a empresa.
O chamado Kit de Atualização inclui 120 figurinhas, sendo 118 jogadores e duas especiais: um cromo com os três mascotes da competição – Maple (Canadá), Zayu (México) e Clutch (EUA) – e a figurinha “We Are Panini”, com a identidade visual do Mundial.
De acordo com a Panini, o kit com todas as novas figurinhas está disponível para pré-venda por R$ 119,90 no site da empresa e, posteriormente, será disponibilizado em bancas, lojas e livrarias.
Confira a lista das novas figurinhas:
África do Sul
● Ime Okon
● Jayden Adams
● Themba Zwane
● Relebohile Mokofeng
Alemanha
● Manuel Neuer
● Malick Thiaw
● Aleksandar Pavlović
● Angelo Stiller
● Deniz Undav
Argélia
● Luca Zidane
● Rafik Belghali
● Ibrahim Maza
● Farès Ghedjemis
● Adil Boulbina
Árabia Saudita
● Abdudelah Al-Amri
● Ali Majrashi
● Mohamed Kanno
● Sultan Mandash
Argentina
● Giovani Lo Celso
Austrália
● Paul Izzo
● Jason Geria
● Paul Okon-Engstler
● Ajdin Hrustic
● Nishan Velupillay
Bélgica
● Dodi Lukébakio
Brasil
● Alex Sandro
● Endrick
● Neymar Jr.
● Igor Thiago
● Weverton
Cabo Verde
● Laros Duarte
● Nuno da Costa
Canadá
● Joel Waterman
● Alfie Jones
Coréia do Sul
● Taehyeon Kim
● Moonhwan Kim
Costa do Marfim
● Guéla Doué
● Elye Wahi
● Nicolas Pépé
Croácia
● Nikola Vlašić
● Igor Matanović
Equador
● Anthony Valencia
Escócia
● Nathan Patterson
Egito
● Mohamed Abdelmonem
● Mahmoud Saber
● Haissem Hassan
● Ibrahim Adel
Espanha
● Pau Cubarsí
● Alejandro Grimaldo
● Marcos Llorente
● Yeremy Pino
Estados Unidos
● Gio Reyna
● Sebastian Berhalter
França
● N’Golo Kanté
● Rayan Cherki
● Marcus Thuram
Gana
● Benjamin Asare
● Jonas Adjetey
● Kojo Peprah Oppong
● Kwasi Sibo
● Christopher Bonsu Baah
● Ernest Nuamah
● Brandon Thomas-Asante
● Prince Adu
Haiti
● Wilguens Paugain
● Wilson Isidor
Holanda
● Quinten Timber
● Noa Lang
Inglaterra
● Nico O’Reilly
● Eberechi Eze
● Noni Madueke
Irã
● Arya Yousefi
● Ali Nemati
● Amirmohammad Razzaghinia
● Ali Alipour
● Amirhossein Hosseinzadeh
Iraque
● Kevin Yakob
Japão
● Hiroki Ito
● Wataru Endo
● Yuito Suzuki
● Daizen Maeda
Jordânia
● Odeh Fakhoury
Marrocos
● Issa Diop
● Anass Salah-Eddine
● Chadi Riad
● Neil El Aynaoui
● Chemsdine Talbi
México
● Guillermo Ochoa
● Érik Lira
● Álvaro Fidalgo
● Brian Gutiérrez
● Gilberto Mora
● Armando González
Noruega
● Jens Petter Hauge
Paraguai
● Braian Ojeda
● Álex Arce
Qatar
● Ayoub Aloui
● Jassem Gaber
● Mohammed Muntari
Senegal
● Ibrahim Mbaye
Suécia
● Carl Starfelt
● Besfort Zeneli
● Alexander Bernhardsson
● Benjamin Nygren
Tchéquia
● Vladimír Darida
● David Douděra
● Mojmír Chytil
Tunísia
● Abdelmouhib Chamakh
● Omar Rekik
● Anis Ben Slimane
● Rani Khedira
● Mohamed Belhadj Mahmoud
● Mortadha Ben Ouanes
● Sebastian Tounekti
Uruguai
● Matías Viña
Uzbequistão
● Jakhongir Urozov
● Akmal Mozgovoy
● Azizjon Ganiev
EM UM SÓ LUGAR