Ziraldo recebe alta de hospital um dia antes de completar 86 anos

Ziraldo recebeu alta nesta terça-feira, 23, um dia antes de completar 86 anos, aniversário celebrado hoje, dia 24. O cartunista estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro desde 26 de setembro, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Seu quadro era considerado estável pelos médicos.

Em 2013, o autor já havia sofrido um enfarte leve durante a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. Na época, ele foi submetido a um cateterismo. Em 2014, Ziraldo passou mal e foi novamente hospitalizado, no Rio de Janeiro, passando por exames e sendo liberado poucas horas depois.

O criador do personagem Menino Maluquinho, atualmente, é tema de duas exposições em São Paulo que celebram sua obra: Os Planetas de Ziraldo, na Casa Melhoramentos, e Ziraldo… de A a Zi, no Sesc Interlagos. As mostras apresentam diversas facetas do artista e evidenciam como Ziraldo uniu a capacidade de encantar públicos de todas as idades e, ao mesmo tempo, tecer críticas sociais.