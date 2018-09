Ziraldo é internado em estado grave após sofrer AVC

O escritor e cartunista Ziraldo, de 85 anos, foi internado nesta quarta-feira em estado grave no Hospital Pró-Cardíaco, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. Ele está no Centro de Terapia Intensiva (CTI). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital.

O escritor, considerado um dos maiores nomes dos quadrinhos e da literatura infantil brasileira, é criador do personagem Menino Maluquinho, que estrela livros e histórias em quadrinhos, além de dois filmes, um de 1995 e outro de 1998, com Samuel Costa no papel principal. Alegre e com imaginação fértil, o garoto anda sempre com uma panela na cabeça e uma camiseta amarela.

Ziraldo também é autor de A Turma do Pererê, Uma Professora Muito Maluquinha (que faz parte da série do Menino Maluquinho), Vovó Delícia, Rolim, entre outros.

Apesar de ser formado em direito, fez carreira como cartunista em jornais. Trabalhou na Folha de Minas, O Cruzeiro e Jornal do Brasil antes de criar o jornal O Pasquim, tabloide que se opunha fortemente à ditadura militar. Por sua atuação no periódico, o escritor chegou a ser preso após a promulgação do Ato Institucional número 5 (AI-5).

Ziraldo foi internado em um hospital na Alemanha em 2013, quando participava da Feira do Livro de Frankfurt. Em 2014, passou mal e foi novamente hospitalizado, no Rio de Janeiro, passando por exames e sendo liberado poucas horas depois.