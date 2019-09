Zilu perde apoio dos filhos no processo contra Zezé e se diz inconformada

Depois de VEJA noticiar em primeira mão que Zilu, a ex-mulher de Zezé di Camargo, estava entrando com um processo contra o cantor com um pedido de revisão do acordo de divórcio, foi a vez da própria socialite divulgar uma nota nas redes sociais sobre o caso. Zilu afirmou que sente muita tristeza por saber que seus filhos, a cantora Wanessa, a atriz Camila e o DJ Igor, “tomaram partido” a favor do pai e estão contra a mãe.

“Não posso deixar de expor a minha profunda tristeza e inconformismo, de saber que meus filhos tomaram o partido do pai sobre uma discussão puramente patrimonial, que eles não têm domínio, na verdade nenhuma noção do que eu e Zezé tínhamos de patrimônio quando nos divorciamos. Só sabem o que ouviram o pai dizer”, disse Zilu, e completou: “Felizmente o amor que tenho pelos meus filhos é incondicional.”

Zilu explicou que entrou com o processo por ter trabalhado ao lado do ex-marido por 32 anos, período em que ele compôs grandes sucessos como É o Amor e Coração Está em Pedaços. Ela ainda criticou a postura do cantor, chamando-o de dissimulado, e afirmou que ele se recusa a prestar contas de forma transparente.

“De uns tempos para cá, (Zezé) ostenta publicamente e sem limites uma condição financeira totalmente desconexa daquela que me convenceu a assinar documentos que certamente serão anulados pela Justiça”.

Somente neste ano, é a terceira vez que Zilu entra na Justiça contra o sertanejo sem exibir uma prova contundente. Primeiro, ela disse que o ex havia ameaçado divulgar áudios que a prejudicariam junto à Justiça. O processo foi tido como “improcedente”. Depois, afirmou que Zezé enganou os filhos sobre sua real situação financeira – e que eles teriam intercedido junto à mãe para que ela não exigisse mais dinheiro do cantor. Essa acusação ainda não foi julgada.

Atualmente, ela recebe 100.000 reais por mês devido ao acordo de partilha de bens. Ainda é sócia da empresa Quarteto Participações, com sede em Goiânia, e ficou com um luxuoso apartamento em Miami, entre outros bens.

Confira a nota completa: