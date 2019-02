Zilú estreia na TV com lágrimas, suspiros e muito tédio

1. Zilu em passeio de barco em Miami zoom_out_map 1 /42 Zilu em passeio de barco em Miami (Reprodução/Instagram) Zilu em passeio de barco em Miami

Sob os holofotes desde que formalizou o divórcio com o sertanejo Zezé Di Camargo, com quem foi casada por três décadas, Zilú estreou nesta quarta-feira seu primeiro programa na televisão, Assim Somos, ao lado da advogada Adriana Sorrentino e da psicóloga Karol Veiga. Exibida no canal pago E+ TV, disponível apenas na grade da NET de algumas cidades do Estado do Rio de Janeiro e por streaming, em seu site, a atração foi tão curta que só deu para constatar que Zilú não convence como apresentadora e que a produção do programa de entrevistas parece não saber direito o que está fazendo.

No primeiro episódio da atração, o trio recebeu a blogueira Paula Miranda, que contou passagens trágicas de sua vida, como a agressão que sofreu de um namorado quando era adolescente e a perda de um filho, morto na piscina da casa onde moravam. No começo da entrevista, Zilú não saiu do script, lendo em sua “cola” todas as perguntas que deveria fazer de modo robótico e dando à entrevistada poucas chances de travar diálogos mais espontâneos.

Mas o pior acontecia quando a câmera focava Zilú enquanto a entrevistada dava suas respostas: com ar de enfado, a ex de Zezé parecia estar em outro mundo. Se não tanto, pelo menos bem longe dali – talvez em Miami, onde ela mantém um apartamento. Em um raro momento em que ela parecia interessada no que Paula estava falando, quando ela contava sobre a perda do filho, Zilú foi às lágrimas. Nos demais, ela aparecia olhando para os próprios sapatos e para as colegas de programa ou suspirando, emitindo um ruído audível até mesmo pela transmissão precária do E+ TV pela internet.

Como o programa é gravado, no entanto, a culpa não deve ser creditada totalmente à novata, que se acostumou a ser a entrevistada e não a entrevistadora depois de viver por tantos anos com um cantor famoso. O programa, dirigido pela experiente Marlene Mattos, o nome por trás do sucesso de Xuxa, teve uma edição problemática. As cenas em que Zilú parecia entediada com a história que estava ouvindo bem poderiam ser cortadas na pós-produção, por exemplo – exceto se fossem inexistentes opções melhores de feições da aspirante a apresentadora.

Além disso, a atração começou e terminou de modo abrupto. Zilú, Adriana e Karol entraram no ar sem qualquer explicação, sem apresentarem a si mesmas ou ao novo programa da emissora. Elas começaram suas falas já dentro do tema que seria abordado na entrevista de Paula e, um minuto depois, estavam conversando com a moça. Passada meia hora, surgiu na tela apenas um singelo “continua…”, que indicava que o resto da história só seria contado na próxima quarta-feira, aos que tiverem paciência para tal compromisso.