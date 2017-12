Zilú confirma fim do noivado: ‘surgiu uma fofocaiada’

Zilú Camargo decidiu cancelar o noivado com o empresário Marco Antonio Teles, pelo menos por enquanto. Em entrevista a VEJA, a ex de Zezé Di Camargo disse que fofocas na internet a fizeram repensar o relacionamento.

“Não estou mais noiva. Ainda vamos conversar, mas surgiu uma fofocaiada aí, coisa de que não gosto”, diz Zilú. “Alguém apareceu com prints de uma suposta conversa dele com outra mulher. Ele afirma que é fake, eu ainda estou pensando na vida. Rede social é uma coisa que pode beneficiar ou destruir uma pessoa, então precisa ser levada a sério. Não digo que terminamos, mas também não digo que estamos juntos. Preciso analisar o que é melhor para mim, terminar de resolver minhas pendências de partilha com o ex, estou com a cabeça em outra coisa”, disse, sem citar o nome do famoso ex sertanejo.

