Ziggy Marley trabalha em filme biográfico sobre o pai, Bob Marley

A lenda do reggae Bob Marley é a figura central de um filme biográfico no qual trabalham o estúdio Paramount e Ziggy Marley, um dos filhos do artista jamaicano, segundo o site Deadline. A produção se encontra nos seus primeiros passos de desenvolvimento e ainda não conta com um título nem com um diretor ou atores confirmados.

O filme gira em torno da vida e obra de Marley, grande embaixador do reggae graças a canções eternas como No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Get Up, Stand Up e Is This Love.

Nascido em 1945 na Jamaica, Marley mostrou nas suas canções, tanto na sua carreira solo como acompanhado pela banda The Wailers, um tom espiritual e humanista que cativou milhões de fãs até sua morte por câncer aos 36 anos, em 1981.

Graças a coletâneas como Legend (1984), o mito de Marley continuou muito presente e, segundo a revista Forbes, foi em 2017 a quinta celebridade já falecida que mais lucro gerou aos seus herdeiros, com 23 milhões de dólares, atrás apenas de Michael Jackson, do golfista Arnold Palmer, do cartunista Charles Schulz e do músico Elvis Presley.

Ziggy Marley, que tem uma notável carreira musical desde os anos 80, foi produtor dos documentários Marley (2012) e Bob Marley Legend Remixed Documentary (2013).