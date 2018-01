Zeca Camargo é condenado a indenizar pai de Cristiano Araújo

O apresentador Zeca Camargo foi condenado a indenizar o pai e a empresa do cantor Cristiano Araújo em 30.000 reais para cada, totalizando 60.000 reais, por danos morais. O processo foi instaurado em 2015, após o jornalista postar um crônica em que comparava a comoção da população com a morte do sertanejo com a “atual pobreza da alma cultural brasileira”.

A crônica de Camargo foi publicada em junho de 2015 no Jornal das 10, da Globo News. “O texto foi escrito e interpretado de forma completamente preconceituosa, sem ao menos medir o peso que suas palavras teriam sobre os fãs, a família, amigos e sobre toda a cultura sertaneja de uma forma geral. É notório que a crônica tinha o cunho de denegrir a imagem não apenas do cantor, falecido e sem qualquer condição de se defender, como também da própria música sertaneja brasileira”, defende a ação movida contra Zeca.

A sentença foi definida pela juíza Rozana Fernandes Camapum, da 17° vara Cível de Goiânia, e publicada na terça-feira. Camargo ainda terá 15 dias para recorrer da decisão. O processo foi aberto pelo pai de Araújo junto com a empresa CA Produções Artísticas, que gerenciava a carreira do cantor.