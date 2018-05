Zack Snyder volta à direção em clássico libertário

O diretor americano Zack Snyder, conhecido por fazer filmes de super-heróis da DC como Watchmen e Liga da Justiça, anunciou em uma rede social que seu próximo projeto será uma adaptação do clássico libertário A Nascente, da escritora russa Ayn Rand.

Após se afastar das produções da DC em março de 2017 por conta do suicídio da sua filha Autumn, Synder estava longe dos holofotes e não se sabia ao certo o que ele estava produzindo. Respondendo perguntas dos fãs na rede social Vero, o diretor confirmou que seu próximo projeto é o livro de Ayn.

A obra, publicada originalmente em 1943, conta a história do anti-herói Howard Roark, personagem que é apresentado como uma representação do verdadeiro espírito humano. O texto serviu para formar as bases da filosofia objetivista lançada pela escritora anos depois em A Revolta de Atlas. Essa será a segunda adaptação de A Nascente para o cinema — um primeiro filme já havia sido feito em 1949.