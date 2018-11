A mistura de especiarias árabes batiza o segundo empreendimento do chef Adam Schnitman, também proprietário do restaurante variado Adam Cozinha Originária, em Itaigara. O novo negócio ocupa um pequeno espaço no térreo de um edifício comercial na Pituba. Com paredes cinza e brancas e luminárias arrojadas que pendem do teto, o salão conta com três mesas altas de cobre e outras três de madeira clara (as demais são dispostas do lado de fora). A especialidade é o chawarma, tradicional sanduíche do Oriente Médio enrolado no pão folha, com carnes bovina ou de frango, assadas naqueles espetos verticais e giratórios. Seja qual for a proteína escolhida (podem ser as duas, aliás), a pedida custa R$ 23,00. Após definir o recheio principal, o cliente precisa informar a uma atendente se deseja homus ou não, se ela deve pôr repolho verde em conserva, alface-americana ou outras tantas hortaliças, se quer molho picante, agridoce ou de tahine e, ufa, optar por adicionar ou não batata ou berinjela fritas ao sanduíche. Pelo mesmo preço, a combinação também é servida num bowl, sem o pão, e as carnes podem ser substituídas por faláfel, o bolinho de grão-de-bico frito com especiarias. O chawarma de vegetais custa R$ 19,00. Para abrir a refeição, têm boa saída as porções de fritas com zátar (R$ 8,50) e de faláfel (R$ 17,90, seis unidades). Cerveja Eisenbahn (R$ 9,90) e latas de refrigerante (R$ 5,00) são as bebidas mais pedidas. Rua Ramalho Ortigão, 30, Pituba (30 lugares). Não tem telefone. 17h30/23h (dom. até 22h; fecha seg.). Aberto em 2018.

