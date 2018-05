Yudi e Priscilla, do ‘Bom Dia e Cia.’, voltam a trabalhar juntos em música

Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara, ex-apresentadores do programa Bom Dia & Cia., estarão juntos em um novo trabalho, desta vez dedicado à carreira da agora cantora, que partiu para as músicas evangélicas.

Conhecido também pelos bons passos de dança, Yudi fez a coreografia do novo clipe de Priscilla. Ele, inclusive, foi o vencedor da segunda edição do Dancing Brasil.

“Coreografia pronta, clipe já está rodando, vai ficar louco”, disse Yudi no Instagram Stories. A gravação foi feita em um espaço aberto, com árvores e folhas secas, em Limeira, cidade do interior de São Paulo. O novo single da cantora, Me Refez, tem lançamento previsto para junho.