Youtuber RezendeEvil lançará biografia na Bienal do Livro de São Paulo

O youtuber Pedro Rezende, mais conhecido como RezendeEvil, lançará o seu primeiro livro biográfico na Bienal do Livro de São Paulo neste ano, que acontece entre os dias 3 e 12 de agosto, no Anhembi. A quarta obra do jovem paranaense de 21 anos, que possui quase 18 milhões de seguidores no YouTube, se chamará Muito prazer, RezendeEvil e será publicada pelo selo Suma, da Companhia das Letras.

A assessoria de Rezende contou com exclusividade para VEJA que a biografia será descontraída, com uma pegada leve e divertida. O youtuber já vendeu mais de 500.000 exemplares entre os três livros anteriores, De Volta ao Jogo, Jogada Final e Dois Mundos, Um Herói (todos de ficção juvenil e também publicados pelo selo Suma).

Do YouTube para a TV

Rezende ainda se prepara para estrear na televisão agora. O youtuber será um dos protagonistas da série Z4, que será exibida no SBT e no canal Disney. A trama adolescente, que começará a ser transmitida no dia 25 de julho na TV aberta, acompanhará o início da carreia de uma boy band. Werner Schünemann, Manu Gavassi e Angela Dippe também integram o elenco.