Youtuber Etika é encontrado morto em rio de Nova York aos 29 anos

O youtuber Etika, dono de um canal sobre games, foi encontrado morto em Nova York, aos 29 anos, confirmou o Departamento de Polícia local nesta terça-feira, 25. De acordo com o New York Post, o corpo de Etika, cujo nome real era Desmond Afah, foi achado no Rio East na segunda-feira 24.

We regret to inform that Desmond Amofah aka Etika has been found deceased. https://t.co/sedwZZxglw — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 25, 2019

Ele estava desaparecido desde o dia 19, quando publicou um vídeo no qual compartilhava pensamentos suicidas com seus seguidores. “Eu sinto muito por deixar um legado tão manchado”, disse na publicação. “Eu espero que minha história talvez ajude a fazer o YouTube um lugar melhor no futuro, onde as pessoas saibam os limites e até onde as coisas devem ir.”

Seus pertences pessoais, como seu celular e um videogame portátil, foram encontrados em uma ponte que atravessa o rio onde o corpo foi encontrado, reforçando a hipótese de suicídio.

Se você precisa de apoio emocional, entre em contato com o serviço gratuito de prevenção do suicídio CVV, o Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188 ou do site www.cvv.org.br.