Youtuber diz que ‘inventou’ piada sobre estupro: ‘Homem é assim’

Menos de um mês depois de Júlio Cocielo causar enorme controvérsia com uma piada racista, outro youtuber brasileiro agitou as redes sociais na última sexta-feira por um motivo lamentável – e possivelmente criminoso. Everson Henrique de Oliveira, mais conhecido como Everson Zoio, que possuiu mais de 9 milhões de inscritos em seu canal no Youtube, relatou em vídeos antigo que fez sexo com uma garota enquanto ela dormia. Rapidamente, as redes sociais fizeram questão de lembrar a Everson que sexo sem consentimento é o mesmo que estupro. Diante da repercussão negativa, ele disse que “inventou tudo”.

Everson Zoio, natural de Extrema (MG) se define como “DJ, ator, humorista e youtuber”. Tem 2 milhões de seguidores no Instagram, 259.000 no Twitter e 9 milhões no Youtube, onde ganhou certa notoriedade com vídeos em que realiza “desafios”. Há alguns anos, quando ainda não tinha tantos seguidores, contou, em tom de deboche, sobre uma noite em que fez sexo com sua namorada na época, enquanto ela dormia, depois de ela avisar que “não ia rolar.” E depois repetiu a história em outro vídeo postado em um canal de amigos.

Na sexta-feira, Everson se limitou a avisar os seguidores que está em Bruxelas, na Bélgica. “SEXTOU. E eu estou aqui de boas na Bélgica curtindo a Tomorrowland, melhor evento de música eletrônica do mundo”, escreveu. Neste sábado, no entanto, Zoio gravou um vídeo e se disse abalado com o caso. Ele alegou que a história contada por ele próprio não é real.

“Eu inventei essa história, de verdade, essa história não existe. Uma vez eu estava com a minha ex, ela falou que estava cansada e não ia rolar nada. Ela virou para um lado, eu para o outro, e nós dormimos. (…) Me mandaram uma pergunta, eu lembrei desse fato e quis aumentar. Porque homem é assim, sempre aumenta as coisas, não aconteceu nada, mas ele quer acrescentar coisas”, disse.

Everson não teme problemas com a Justiça. “Não aconteceu nada, eu inventei tudo, e se minha ex-namorada estiver vendo isso agora… se em algum momento, fiz algo contra a vontade dela, ela estaria no direito de me denunciar. E do jeito que ela (me) odeia, seria um prato cheio para ela, mas ela não vai fazer, porque não houve.”

O youtuber disse que não conseguiu dormir diante da polêmica causada. “Mesmo sendo mentira e inventado, eu sei que peguei pesado, foi uma atitude imatura, que nem deveria ser chamada de piada. É um assunto delicado, uma coisa que não se brinca (…) estou muito arrependido, não consegui dormir à noite, porque estão falando coisas que eu não fiz, que eu não sou…”

O youtuber, no entanto, lembrou o caso de Júlio Cocielo, que perdeu diversos patrocinadores após sua piada racista, e disse que pessoas estão querendo prejudicá-lo. “Na época que falei isso não tinha este tal de politicamente correto, por isso que está tendo esse efeito todo. Hoje em dia não podemos falar nada. (…) Se a intenção da pessoa que espalhou isso era me prejudicar, ela tá conseguindo. Estão querendo fazer o mesmo que fizeram com o Cocielo…” Confira, abaixo, na íntegra, a versão de Everson: