Youtuber brasileiro fará filme de ficção científica com Anna Kendrick

A atriz Anna Kendrick irá estrelar o novo filme de ficção científica do brasileiro Joe Penna, Stowoway. O diretor, que começou a carreira no YouTube, estreou seu primeiro longa-metragem no Festival de Cannes 2018, Arctic, e foi aplaudido de pé pelos presentes.

Stowoway acompanha uma tripulação rumo a Marte, que descobre um invasor clandestino na nave espacial logo após a decolagem. Longe demais da Terra para voltar e com recursos escassos, a médica, interpretada por Kendrick, surge como a única voz dissidente contra a decisão do grupo por um desfecho sombrio para o problema.

Anna Kendrick estreou nos cinema como coadjuvante na saga Crepúsculo, e pouco tempo depois foi indicada ao Oscar pelo filme Amor Sem Escalas. Recentemente, ela participou do filme Um Simples Favor, ao lado de Blake Lively. Stowoway ainda não tem previsão de chegar ao Brasil.