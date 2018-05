YouTube lança serviço de streaming de música para competir com Spotify

O YouTube lançará na próxima terça-feira uma nova versão de seu serviço de streaming de música para se posicionar mais claramente diante dos gigantes do streaming. Trata-se de uma revisão de seu serviço pago YouTube Red, lançado no final de 2015, que propunha música sob demanda de maneira semelhante à de seus concorrentes, como Spotify ou Apple Music, além de acesso à plataforma de vídeo do YouTube sem publicidade.

A partir de 22 de maio, o YouTube Red vai desaparecer para dar lugar ao YouTube Music Premium e ao YouTube Premium. O YouTube Music Premium será a principal aposta em streaming, com uma assinatura de 9,99 dólares por mês por um serviço sem anúncios. Já o YouTube Premium oferecerá, por 11,99 dólares, o serviço de música e o de vídeo, com programas originais da plataforma, como Cobra Kai, o primeiro projeto de grande escala do YouTube no universo das séries. Os usuários que já assinavam o YouTube Red continuarão pagando o mesmo preço, mas acessarão o YouTube Premium.

Os novos serviços serão lançados na terça-feira nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia e no México. A Coreia do Sul terá acesso apenas ao YouTube Premium. Eles também serão lançados “em breve”, segundo a empresa, em outros 14 países, incluindo a França. Ainda não há previsão para lançamento no Brasil.

O atual YouTube Music, gratuito e com publicidade, que é uma versão da plataforma de vídeo adaptada para suportes móveis, também será atualizado e permanecerá gratuito. Para evitar ter dois serviços concorrentes dentro do mesmo grupo, os assinantes do Google Play Music se tornarão automaticamente e sem custo adicional assinantes do YouTube Music Premium, mantendo sua conta original.