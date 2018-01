YouTube corta laços com Logan Paul após vídeo sobre suicídio

O YouTube divulgou nesta quarta-feira as penalizações que Logan Paul deve sofrer, após ter postado um vídeo em que mostrava um corpo de uma pessoa enforcada em uma árvore na floresta japonesa Aokigahara, conhecida como “a floresta do suicídio”.

Além de congelar projetos programados com o youtuber, que incluíam a produção de um filme, a plataforma cortou os laços com o criador do programa de anúncios Google Preferred. A ferramenta dá acesso às marcas para a lista dos 5% de criadores mais vistos, seguidos e compartilhados do YouTube, aumentando a exposição dos seus canais para empresas.

De acordo o jornal britânico The Guardian, Paul não participará, por ora, de todos os projetos do YouTube Red, plataforma de produções originais da empresa. Ele deixará o elenco da quarta temporada da série que integrava, a comédia Foursome, e seus outros projetos, incluindo a continuação do filme The Thinning, serão deixados “em espera”.

Onze dias depois de Logan publicar o vídeo na floresta Aokigahara, o YouTube divulgou uma carta aberta repreendendo a atitude do criador, afirmando que: “Suicídio não é uma piada e nunca deve ser usado como uma força para ganhar visualizações”.