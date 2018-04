Xuxa surge no último ‘Estrelas’ e internet vai ao delírio

O programa Estrelas, apresentado por Angélica, chegou ao fim neste sábado. Fátima Bernardes e Lilia Cabral foram as convidadas especiais para o encerramento da atração da rede Globo, há 11 anos no ar. Contudo, a participação que mais causou alvoroço na internet foi a de Xuxa, lembrada em um momento nostalgia do programa. A atual contratada da Record TV foi ao Estrelas em 2010, quando afirmou ser a rainha… do omelete.

Nas redes sociais, a presença da loira ex-global fez sucesso. “Mostraram a Xuxa na Globo”, “Meu coração parou”, foram algumas das reações ao antigo vídeo. Jô Soares, outro nome que deixou a emissora, também foi lembrado no programa, assim como os falecidos Paulo Autran e Chico Anysio.

Confira a participação completa da Xuxa no programa Estrelas.