Xuxa emociona em foto ao lado da mãe, que sofre de Parkinson

Xuxa Meneghel cercou-se de toda família no Natal e compartilhou momentos de alegria no Instagram. Com a casa cheia, ela recebeu inclusive o ex, o ator Luciano Szafir – pai de Sasha -, a mulher dele, Luhanna Melloni e os dois filhos do casal. A imagem mais emocionante, porém, é com a mãe da apresentadora, Alda.

“Antes da ceia minha Aldinha entrou na piscina”, escreveu. Às vésperas de completar 81 anos, ela é diagnosticada com a doença de Parkinson e, há um ano e meio, recupera-se de dois AVCs (Acidente Vascular Cerebral), que comprometeram sua fala e sua locomoção. Na foto, tirada neste sábado e divulgada no dia seguinte, as duas estão juntas na água.

Antes, ela já havia postado a reunião de todos os convidados, também mencionando a mãe. “E assim foi nosso natal. Familia, amigos e graças a Deus com a Aldinha por perto”, disse. Também é possível ver Szafir e Sasha. O namorado de Xuxa, o ator Junno Andrade, também tirou uma divertida foto com ela, fantasiado de rena. “Mais um natal com meu “príncipe “ sapo e agora veadinho”. Por fim, ela registrou a filha, também na piscina. “Caprichei”, orgulhou-se.