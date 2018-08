Xuxa negocia apresentar programa na TV argentina

Xuxa quer voltar à televisão argentina. Segundo sua assessoria de imprensa, a apresentadora está em negociações desde o começo do ano com a emissora Telefe, a maior do país, que exibiu El Show de Xuxa, entre 1991 e 1992. Ainda não há definição sobre o estilo ou o formato da atração, mas há um desejo grande, tanto da parte da loira quanto do canal, de que a negociação dê frutos.

Segundo o site Notícias da TV, Xuxa quer voltar à televisão da Argentina ainda neste ano. A apresentadora, porém, quer conciliar o trabalho no país vizinho com o que faz na Record, no comando do Dancing Brasil.

Xuxa foi contratada pela Record em 2015, após quase 30 anos de Globo. Ficou à frente de um programa de variedades que levava seu nome até o fim de 2016. No ano seguinte, estreou como apresentadora do Dancing Brasil, versão brasileira do Dancing with the Stars, uma competição de dança entre famosos.