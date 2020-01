Xuxa e Sasha ministrarão curso de férias para crianças africanas

A apresentadora Xuxa e sua filha, Sasha, chegaram nesta quinta-feira à Aldeia Nissi, projeto social conduzido por brasileiros na Angola. As duas vão passar o fim de semana por lá, onde ministrarão um curso de férias para as crianças amparadas pela ONG, com aulas de pintura e arte em geral, e oficinas para falar sobre sonhos.

Essa é a terceira vez que Sasha visita o projeto — influenciada pela amiga Bruna Marquezine, que também passou alguns dias por lá no ano passado. Na primeira vez, Sasha foi com um grupo de amigos e ministrou aulas de corte e costura para as crianças. Depois, a jovem de 21 anos colocou na prática sua tese de faculdade, que apresenta a arte como fonte de cura e de expressão para vítimas de traumas e abusos.

“Aqui é um lugar fácil de se apaixonar. Cheio de amor”, disse Xuxa sobre a experiência até agora.