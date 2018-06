Xuxa e Junno fazem tatuagens gêmeas: ‘Destinos traçados na maternidade’

Xuxa e o namorado, o ator Junno Andrade, fizeram tatuagens iguais, com o ano de nascimento dos dois, 1963. “Fiz outra tattoo”, disse a apresentadora na legenda de uma foto que mostrava o processo da tatuagem, publicada no Instagram. “Eu e Ju estamos com o número da nossa série, 1963.”

Em outra imagem, ela mostrou o resultado e usou um trecho de uma letra de Cazuza na legenda. “Nossos destinos foram traçados na maternidade”, escreveu.

O desenho é formado por um código de barras, além do ano, e foi feito no calcanhar dos dois. Xuxa e Junno estão juntos desde dezembro de 2012.