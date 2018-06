Não foram somente nossos hermanos que comemoraram a vitória da seleção argentina na Copa do Mundo 2018 nesta terça-feira: Xuxa postou uma foto em seu perfil no Instagram vibrando com a classificação do time para as oitavas de final da competição.

“Como eu amo minha Argentina. Meu pai, fiquei toda arrepiada. Meu Deus, que emoção”, escreveu a cantora em uma foto antiga sua em que aparece segurando a bandeira azul claro e branca. “Felicito todos os meus argentinos. Amo vocês!”, parabenizou.

Não é a primeira vez que a ‘rainha dos baixinhos’ demonstrou seu apoio pela seleção argentina. Em uma entrevista ao jornal La Nación, em outubro de 2017, ela falou que torceu pelo país sul-americano na final da Copa do Mundo 2014. A competição foi realizada no Brasil e teve a Alemanha como campeã.