Xô, sertanejo: 4 ótimos shows de rock para assistir online

Se você fugiu das lives sertanejas que fizeram sucesso nos últimos dias, calma, sua quarentena não precisa ser um pesadelo musical. Bandas de rock estão disponibilizando shows antigos em seus canais no YouTube. Além destas novidades, o site de vídeos ainda tem no acervo ótimas apresentações clássicas disponíveis na íntegra. Confira:

Metallica

Toda segunda-feira, os roqueiros estão fazendo transmissões de shows antigos, pelo Facebook e pelo YouTube. O formato em live permite a interação dos fãs. A última transmissão foi de uma apresentação de 2009, gravada em Copenhague, na Dinamarca.

Radiohead

Thom Yorke e companhia vão divulgar no canal oficial da banda, semanalmente, registros de apresentações antigas. O primeiro, publicado essa semana, foi o show ao vivo Live From A Tent, que aconteceu em Dublin, Irlanda, em 2000.

Bruce Springsteen & the E Street Band

Esse já está há um tempo no YouTube, mas talvez você ainda não tenha visto. O show de 1978, parte da turnê do disco Darkness on the Edge of Town, traz 2 horas e 48 minutos de um enérgico Bruce Springsteen, aos 28 anos de idade.

Nine Inch Nails

Banhados em lama, os integrantes da banda dão tudo de si na apresentação do Woodstock, em 1994, com 15 músicas entoadas ao longo de 1h30 de show.