‘X-Men: Fênix Negra’: 6 detalhes que merecem atenção no trailer do filme

Previsto para estrear em 14 de fevereiro no Brasil, X-Men: Fênix Negra ganhou seu primeiro trailer na madrugada desta quinta-feira. A prévia veio recheada de informações e cenas misteriosas sobre o novo episódio dos heróis mutantes no cinema. Interpretada por Sophie Turner, famosa pelo papel de Sansa em Game of Thrones, Jean Grey vai ganhar verniz na trama ao ser tomada por uma força obscura. A instabilidade da personagem superpoderosa será um novo elemento de discórdia entre Professor Charles Xavier (James McAvoy) e Magneto (Michael Fassbender), e deve dividir ainda mais o grupo de mutantes entre os lados liderados pelos antigos amigos.

Confira abaixo o trailer e alguns detalhes que as cenas entregam sobre o filme:

Jean Grey, vilã ou vítima?

A história da força maligna que toma a personagem é contada de maneiras distintas nos quadrinhos. Na versão dos anos 1980, Jean é alvo de uma entidade cósmica que domina sua mente. Já no conceito proposto pela série dos anos 2000, a Fênix Negra não é uma força externa, mas sim parte intrínseca da personalidade da moça, que precisa aprender a controlá-la. O trailer dá indícios de que os dois conceitos podem se mesclar (leia mais abaixo). Enquanto isso, Jean se mostra uma espécie de vilã que vai confrontar os X-Men. Em uma das cenas, Ciclope tenta acalmá-la, em seguida, ela destrói viaturas policiais que se aproximam.

Acidente de carro

Um dos elementos que reforça a ideia de que a força maligna de Jean a acompanha desde sempre é a cena do acidente de carro em que ela, ainda criança, parece ser a causadora. Nas HQs, algo parecido acontece. Ela descobre seus poderes ao entrar na mente de uma amiga em seus últimos minutos de vida, logo após ser atropelada.

Influências alienígenas

Já as cenas que corroboram a influência alienígena começam com uma missão espacial que teria levado a personagem a ter contato com a tal da força obscura cósmica. Além disso, outra má companhia extraterrestre aparece na prévia: a vilã Smith, vivida por Jessica Chastain. Não se sabe ainda qual será a origem dessa nova personagem.

Relação complexa com Charles Xavier

Antes de ser uma importante aliada do Professor X, Jean Grey será motivo de dor de cabeça para o chefão dos X-Men. O trailer mostra Jean ainda criança pedindo por ajuda a Charles Xavier. Em outros momentos, fica subentendido que Charles tem usado seus poderes para entrar na mente de Jean para mantê-la sob controle, como na imagem em que ele a observa dormindo. O ápice da crise acontece quando o Professor X está dentro da sala do Cérebro e chamas flamejantes aparecem ao fundo, no que parece ser um embate mental entre ele e a ruiva.

Relação complexa parte 2 – agora com Magneto

A divisão entre turma do Professor X e turma do Magneto continua a se acirrar. Jean deverá ter um papel importante na disputa. Na prévia, ela se desvencilha dos X-Men e corre para pedir ajuda de Magneto. O personagem começa a formar uma nova equipe de mutantes e, pelo trailer, é possível ver uma ilha que deve ser Genosha, refúgio de Magneto e seu time nos quadrinhos.

O fim de Mística?

Desde que foi assumida pela atriz Jennifer Lawrence, a personagem Mística ganhou mais destaque no cinema, seja para receber elogios ou críticas. A mutante azul é uma forte presença no trailer, questionando atitudes de Charles Xavier. O filme, aliás, deve ser o último de Jennifer na franquia. Entre as cenas intrigantes, está o funeral que parece ser de um dos mutantes. Teorias na internet sugerem que seja o adeus de Mística. É esperar para ver.