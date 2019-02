William e Kate não sabem sexo do bebê, diz fonte do palácio real

1. Príncipe William e Kate Middleton anunciam o noivado em Londres, 16 de novembro de 2010 zoom_out_map 1 /23 Príncipe William e Kate Middleton anunciam o noivado em Londres, 16 de novembro de 2010 (Chris Jackson/Getty Images/VEJA) Príncipe William e Kate Middleton anunciam o noivado em Londres, 16 de novembro de 2010

O príncipe William e sua mulher, Kate Middleton, não sabem o sexo do bebê que ela espera. Segundo funcionários do palácio real, que divulgaram detalhes da gravidez real ao canal americano CBS sob condição de anonimato, o sexo só deve ser conhecido quando a criança nascer.

“Eles não sabem o sexo do bebê e decidiram não descobrir”, disse um dos funcionários. Eles afirmam ainda que William pretende estar no hospital no momento do parto, que deve acontecer no St. Mary, em Londres, onde ele e o irmão, Harry, nasceram.

O parto será conduzido pelo ginecologista real, Marcus Setchell, e será informado ao público cerca de uma hora depois que Kate chegar ao hospital. O anúncio será feito na forma de um ofício que será colocado na frente do palácio real e será publicado ao mesmo tempo no Twitter. Na ocasião, serão divulgados sexo e peso do bebê, além da hora do nascimento — o nome, porém, só deve ser conhecido dias depois.

Após o nascimento, os pais de Kate devem visitar a filha e o recém-nascido no hospital. A rainha Elizabeth II, no entanto, não deve comparecer, já que estará de férias na Escócia. Vale lembrar que recentemente, em um ato falho, Kate quase disse estar esperando uma menina. Se ela de fato não souber o sexo, o ato falho terá revelado então seu desejo de ter uma menina.