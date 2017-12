William Bonner rebate crítica de internauta sobre superexposição

As demonstrações de carinho entre William Bonner e a fisioterapeuta Natasha Dantas nas redes sociais incomodam algumas pessoas. Mas uma resposta do âncora do Jornal Nacional pode incomodar muito mais. Bonner havia publicado no Instagram uma foto, tirada pela filha Laura, da namorada brincando com Flora, a cadelinha das crianças. Nos comentários, uma internauta classificou como “ridícula” a exposição e recebeu uma resposta atravessada do jornalista.

“Talvez quem passe ridículo neste momento não sejamos nós, que cuidamos de nossas vidas, que nos respeitamos. Talvez caiam no ridículo as pessoas que não superaram nossa separação, embora nada tenham a ver com isso, e que não aceitaram que tenhamos reconstruído nossa felicidade”, escreveu, falando tanto em seu nome como no da ex-mulher, a apresentadora Fátima Bernardes, que também está tranquila em outro relacionamento. A grande maioria dos comentários era de apoio e alguns até respondiam por ele, dizendo que a moça deveria apagar a postagem má educada.

Bonner já havia respondido a outro seguidor, que insistia, na mesma publicação, em uma rivalidade entre ele e Fátima. “Acho triste que tenha essa dificuldade pra aceitar o que nós mesmos superamos. Enquanto seguimos em frente, refeitos, você chora…”, alfinetou. “Tenta pensar como seria se você passasse por uma experiência muito dolorosa, uma perda. E, depois que se reerguesse e voltasse a sorrir, algumas pessoas provocassem a todo instante a lembrança do que a entristeceu no passado. Não é saudável, não é carinhoso, não é respeitoso. Mas sei lá. É o preço por termos sido idealizados, cultuados como um modelo de perfeição. A dificuldade de algumas pessoas é mais em aceitar que nós só somos humanos. Nada mais, nada menos. Torço para que você supere, como nós e nossa família superamos”.