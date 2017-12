Will Smith sobre novo filme: ‘agora, eu interpreto o racista’

Um dos principais convidados da Comic Com Experience (CCXP) 2017, Will Smith fez a festa dos fãs que participaram do último painel do evento, na noite deste domingo. Na ocasião, o novo filme do ator, Bright, produzido pela Netflix, foi exibido para a plateia, antes da entrada de Smith no palco, acompanhado pelo colega de elenco Joel Edgerton e do diretor David Ayer.

Sobre o filme, o trio, claro, era só elogios. Falaram sobre o realismo das cenas de ação, algumas com dublês, muitas outras com os próprios atores; sobre os efeitos especiais e a maquiagem, que tomava de Edgerton três horas por dia durante dois meses, para encarnar o orc Nick Jacoby. “Eu também sofria muito com a maquiagem, gastava de seis a sete minutos do meu dia”, brincou Smith.

Na trama, Smith é um policial obrigado a dividir as tarefas do dia com Jacoby. Orcs, fadas e elfos vivem em Los Angeles nos dias atuais. Alguns são mais aceitos pela sociedade que outros, caso dos orcs, que são marginalizados. “Foi interessante para mim, como afrodescendente, interpretar o racista desta vez. Tive que olhar pela visão de alguém que tem esse tipo de preconceito”, diz Smith.

Os atores ainda discorreram sobre o papel da ficção cientifica e da fantasia como uma linguagem que abre espaço para assuntos sérios, como preconceito, tratados de uma maneira mais palatável. “É como um remédio coberto de açúcar. Você toma e mal percebe”, disse o ator, depois de explicar que o filme era uma mistura dos longas Dia de Treinamento com Senhor dos Anéis.

Comic Con – Carismático, Smith, que antes circulou pelo evento com uma máscara de orc, subiu ao palco animando o público. Aproveitou para fazer um rap e entoar um trecho da música de abertura da série Um Maluco no Pedaço.

A palinha veio depois que o ator contou que Edgerton e ele fizeram um laboratório para o filme com policiais de verdade. “Andamos na parte de trás da viatura e os vimos atender chamados de verdade”, diz. Em determinado momento, eles pararam em um bairro predominantemente de negros e Smith falou que protegeria o amigo caso as coisas se complicassem. “Eu só teria que sair do carro e cantar”, brincou Smith, antes de entoar o hit.

Bright chega ao catalogo da Netflix no dia 22 de dezembro.

