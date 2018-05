Will Smith diz fez ‘Um Maluco no Pedaço’ para pagar dívidas

No fim dos anos 1980, Will Smith conquistou a fama após lançar, ao lado do DJ Jazzy Jeff, a música Parents Just Don’t Understand. Entretanto, naquele momento, ter fama não significava dinheiro: todo o lucro que Smith teve com o hit foi gasto rapidamente, e ele não pagou nem os impostos que devia.

Para piorar, Will Smith não teve sucesso com os dois álbuns de rap seguintes. Assim, além de falido, ele se viu com problemas com a Internal Revenue Service (IRS), órgão americano semelhante à Receita Federal brasileira. Sem saber o que fazer, sua então namorada sugeriu que ele fosse até os estúdios da Paramount para tentar “conhecer alguém influente”.

Por acaso, ele acabou batendo na casa do lendário Quincy Jones, com quem conversou sobre um programa que viraria, posteriormente, o seriado Um Maluco no Pedaço — e que mudaria a sua vida. Ele contou a história em um divertido vídeo que publicou em seu canal no YouTube.

A conversa deixou Smith interessado, então ele fez uma audição improvisada na casa de Jones em frente a Brandon Tartikoff, um executivo da NBC, e conseguiu o papel.

A série ficou no ar durante seis anos, de 1990 a 1996, e fez grande sucesso inclusive no Brasil, sendo transmitida por anos pelo SBT.