Will Smith bate ‘Star Wars’ e ‘The Crown’ com filme na Netflix

O filme original da Netflix Bright, estrelado por Will Smith, é um dos recentes sucessos do canal de streaming. Com orçamento estimado em 100 milhões de dólares, a produção foi vista nos Estados Unidos por 11 milhões de assinantes do serviço de streaming ao longo dos três dias seguintes ao seu lançamento, no dia 22 de dezembro, afirma a empresa de pesquisa Nielsen.

Em uma análise feita pelo site The Wrap, se cada um dos 11 milhões de assinantes pagasse para ver o filme no cinema ao longo do fim de semana, a produção teria arrecadado 98,2 milhões de dólares. Um valor altíssimo para uma estreia – acima, por exemplo, do arrecadado por Star Wars: Os Últimos Jedi no país, que em seu lançamento somou 71 milhões de dólares.

Dentro do catálogo da Netflix, a superprodução também foi bem. A Nielsen estima que 15,8 milhões de pessoas assistiram ao primeiro episódio de Stranger Things 2 no fim de semana de estreia. Enquanto o capítulo de abertura da segunda temporada de The Crown foi visto por 3 milhões de assinantes no período de lançamento.

Vale ressaltar que o sistema de medição da Nielsen não contabiliza aparelhos como celulares e tablets, nem o que assistem os demais países logados ao canal de streaming – a Netflix conta com 109 milhões de assinantes em mais de 190 nações, sendo os EUA os principais consumidores do serviço. A Netflix, contudo, não divulga números oficiais de audiência.