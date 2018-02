Whindersson se emociona com entrada de Luísa Sonza em casamento

Whindersson Nunes não segurou a emoção e chorou copiosamente durante a entrada de sua noiva, a cantora pop Luísa Sonza, em seu casamento, na tarde desta quarta-feira, em São Miguel dos Milagres, no interior de Alagoas. O youtuber escolheu um traje todo branco para a ocasião. A noiva usou vestido todo rendado assinado por Lethicia Bronstein.

É pedir muito um noivo que se emocione assim como o whindersson no casamento? pic.twitter.com/bl6G475ZNT — thay (@samssenach) February 28, 2018

A capela onde foi realizada a cerimônia fica em frente à Praia do Marceneiro, a menos de 100 quilômetros da capital, Maceió, e conta com um espaço anexo onde acontece a festa. O DJ Alok, o funkeiro Mc Kekel e o sertanejo Jefferson Moraes serão atrações da comemoração. O casal teve como alguns de seus padrinhos Kauan, da dupla sertaneja Matheus & Kauan, e Simone, que faz dupla com Simaria.

Confira algumas imagens e vídeos da cerimônia:

Foi incrível!!! ❤️❤️❤️ A post shared by Estúdio Megazap (@estudiomegazap) on Feb 28, 2018 at 1:07pm PST

Detalhes 🌸🌸🌸 #casamentowhinderssoneluisa #casamentowhinlu A post shared by Estúdio Megazap (@estudiomegazap) on Feb 28, 2018 at 11:42am PST

Juntos há pouco mais de dois anos, Whindersson e Luísa ficaram noivos em março de 2017. O youtuber fez o pedido durante a gravação de um vídeo para o próprio canal. Toda a cena foi postada na rede social.