Whindersson Nunes terá lua de mel de dez dias nas Maldivas

O youtuber Whindersson Nunes e a cantora pop Luísa Sonza comemorarão o casório em grande estilo. O casal viajará para as Ilhas Maldivas por dez dias na lua de mel. Eles oficializaram o matrimônio na tarde desta quarta-feira em uma capela no município de São Miguel dos Milagres, no interior de Alagoas.

A festa acontecerá em uma área junto à capela, localizada na Praia do Marceneiro, a menos de 100 quilômetros de Maceió. Depois disso, o casal deve embarcar no jatinho de Whindersson para as Maldivas, onde ficarão até o dia dez de março.

O casal está junto há cerca de dois anos. A festa desta quarta-feira contará com shows do funkeiro Mc Kekel e o do sertanejo Jefferson Moraes.