Whindersson Nunes e Tirullipa posam sem roupa em jatinho

A poucos dias de seu casamento com Luisa Sonza, Whindersson Nunes postou em seu Instagram uma foto em que aparece sem roupa em um jatinho, ao lado do amigo e humorista Tirullipa, filho de Tiririca.

“Diga com quem tu andas e eu te digo se vou junto ou não”, escreveu ele na legenda da foto, que arrecadou quase 1,5 milhão de curtidas e mais de 60.000 comentários ao longo de 5 horas. Entre eles, um da futura esposa do youtuber: “Meu Deus do céu”.

Whindersson e Luísa se casarão em 28 de fevereiro em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. A expectativa é que a cerimônia conte com diversas celebridades na lista de convidados, como Bruna Marquezine, Neymar, Anitta e Tatá Werneck. Simone e Simaria serão madrinhas do casamento, assim como Kauan, da dupla Matheus e Kauan.