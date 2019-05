Whindersson Nunes diz estar ‘tranquilo e feliz’ após período afastado

Após um período postando com menos frequência em suas redes sociais desde que passou por uma cirurgia, realizada no mês de abril, o youtuber e humorista Whindersson Nunes publicou um tuíte, na noite de quarta-feira 8, explicando seu afastamento e ressaltando estar “feliz”.

“Essa minha ausência tem um bom motivo: tô descansando, tô muito mais tranquilo e feliz. Essa semana vou tomar uma com minha mãe, curtir com minha família, sair com meus amigos”, escreveu Whindersson. “Logo, logo, eu tô de volta.”

Há cerca de um mês, Whindersson havia publicado um desabafo: “Apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, com tudo que já conquistei, eu me sinto há alguns anos triste. Sinto uma angústia todos os dias; todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim”.