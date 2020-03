‘Westworld’ sugere teoria maluca sobre ‘Game of Thrones’

E se toda a realidade de Game of Thrones não passasse de uma simulação? É o que sugeriu o episódio The Winter Line, segundo da terceira temporada de Westworld, exibido na noite deste domingo, 22. A série de ficção científica da HBO fez uma referência à colega de fantasia do mesmo canal, que chegou ao fim em sua oitava temporada, no ano passado.

Em uma cena, os personagens de Westworld Bernard (Jeffrey Wright) e Stubb (Luke Hemsworth) caminham pelos bastidores de outro parque da Delos, de temática medieval. Stubbs afirma que o parque está fechado, mas que seus técnicos ainda estão trabalhando, esperando serem dispensados.

Ao passar por uma sala, vê-se um dragão no chão, igual ao Drogon, parceiro de Daenerys (Emilia Clarke) em Game of Thrones. Ao lado dele, os dois criadores da série de fantasia, David Benioff e D.B. Weiss, discutem o que fazer com o robô-dragão. “Tenho um comprador interessado em uma start up na Costa Rica”, diz o personagem de Weiss. “Como vamos mandar isso para a Costa Rica?”, pergunta Benioff. E Weiss responde: “Em partes, cara”.

A start up na Costa Rica, aliás, seria uma referência à empresa de Jurassic Park, localizada na região. Pobre, Daenerys.