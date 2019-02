Warren Beatty prepara seu retorno ao cinema após 10 anos

O ator e diretor Warren Beatty acertou com o estúdio Paramount a realização de um projeto que representará seu retorno ao cinema dez anos após o lançamento de seu último filme, Mistérios do Sexo Oposto. Beatty, de 74 anos, planeja produzir, dirigir e protagonizar o longa, ainda sem nome, com roteiro que também levará sua assinatura. A previsão é de que as filmagens comecem no fim deste ano.

Recentemente, Beatty, ganhador do Oscar de direção de 1981 por Reds, venceu na Justiça uma disputa pelos direitos do detetive dos quadrinhos Dick Tracy. A vitória garante a ele a exploração do personagem para televisão e cinema e alimenta rumores de que o projeto atual do ator seja uma sequência do filme de 1990.

Por outro lado, a revista Variety indica que Beatty pode estar desenvolvendo um projeto que planeja realizar há muito tempo sobre o magnata Howard Hughes, que já foi interpretado por Leonardo DiCaprio no filme O Aviador (2004), de Martin Scorsese. Os projetos do ator são mesmo variados. Em 1998, ele assinou o roteiro e dirigiu a sátira política Politicamente Incorreto.

(Com agência EFE)